Медведев: Прогноз о возникновении «партии чушпанов» сбылся
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделися, какие из его прогнозов о «нереальных событиях» в 2024 году действительно сбылись. В частности, в своём телеграм-канале, он отметил предсказание о возникновении двух партий — «пацанов» и «чушпанов», которое в самом деле стало реальностью.
«Всё, ну всё, что я написал, — всё сбылось! Сравните. Создание у нас двух новых партий — партии пацанов и партии чушпанов. Так ведь и вышло. Часть людей всё-таки поделилась на пацанов и чушпанов», — написал Медведев.
Под «правильными пацанами» замглавы Совбеза РФ подразумевал порядочных граждан, которые всегда готовы прийти на помощь и умеют держать слово. «Гнилыми чушпанами» Медведев назвал людей, которые лишь усложняют жизнь обществу — «то банкомат подожгут, то бутылку бросят. Нет и не будет им пощады». Их политик пообещал не щадить.
Напомним, мрачный прогноз на 2024-й зампред Совбеза РФ давал в конце 2023 года. И всё действительно сбылось. А ранее Life.ru сообщал об ином предсказании политика. Не так давно Дмитрий Медведев обратился к Владимиру Зеленскому, напомнив, что тот недолго продержится в кресле в Киеве, потеряв не только легитимность, но и насиженное место. По прогнозу Медведева, история совсем скоро сольёт главаря киевского режима «в выгребную яму с нечистотами».
Life.ru