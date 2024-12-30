Медведев: Прогноз о возникновении «партии чушпанов» сбылся

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделися, какие из его прогнозов о «нереальных событиях» в 2024 году действительно сбылись. В частности, в своём телеграм-канале, он отметил предсказание о возникновении двух партий — «пацанов» и «чушпанов», которое в самом деле стало реальностью.

«Всё, ну всё, что я написал, — всё сбылось! Сравните. Создание у нас двух новых партий — партии пацанов и партии чушпанов. Так ведь и вышло. Часть людей всё-таки поделилась на пацанов и чушпанов», — написал Медведев.