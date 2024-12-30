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Регион
30 декабря, 18:56

На Украине арестован безжалостный «мясник» из 211-й бригады ВСУ, который издевался над солдатами

На Украине арестовали бригадира ВСУ Побережнюка, истязавшего солдат

Под стражу с возможностью внесения залога отправлен командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олег Побережнюк. Он стал печально известен из-за издевательств над военнослужащими. Кровожадный «мясник» может вновь оказаться на свободе, если за него внесут 285,3 тысячи долларов (что равно примерно 30 миллионам рублей). Об этом сообщили в телеграм-канале офиса генерального прокурора Украины.

«Прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 млн грн. Также в суд подано ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

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Напомним, Побережнюк обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Известно, что в его бригаде бойцов колотили до разрыва внутренних органов, ломали им кости и черепа. Однако на этом его зверства не заканчиваются. Бывали случаи, когда солдат сажали в клетку на морозе, чтобы они «трезвели». В декабре его заключили под стражу, однако позже он вышел под залог. Однако затем его вновь задержали по тому же делу об истязаниях.

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Telegram / Офис Генерального прокурора

Мария Любицкая
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