На Украине арестован безжалостный «мясник» из 211-й бригады ВСУ, который издевался над солдатами

Под стражу с возможностью внесения залога отправлен командир 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олег Побережнюк. Он стал печально известен из-за издевательств над военнослужащими. Кровожадный «мясник» может вновь оказаться на свободе, если за него внесут 285,3 тысячи долларов (что равно примерно 30 миллионам рублей). Об этом сообщили в телеграм-канале офиса генерального прокурора Украины.