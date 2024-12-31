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31 декабря, 13:12

Главком Сухопутными войсками исполнил мечты детей бойцов СВО в рамках «Ёлки желаний»

Салюков исполнил мечты детей бойцов СВО в рамках акции «Ёлка желаний»

Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков принял участие в акции «Ёлка желаний». Военнослужащий исполнил мечты детей участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Олег Салюков принял участие в акции «Ёлка желаний». Видео © Минобороны России

Так, главнокомандующий исполнил желание младшего сына генерал-майора Владимира Завадского, который погиб на СВО. 13-летнему суворовцу Михаилу вручили командирские часы. Подросток вместе с мамой и старшим братом лично пообщался с Салюковым. Его старшему брату Дмитрию — выпускнику Московского общевойскового командного училища — подарили офицерский кортик с символикой Сухопутных войск.

11-летний Александр Кузнецов получил в подарок световой планшет для рисования, а 6-летняя София Зенина — кукольный домик. Главнокомандующий пообщался с семьями военнослужащих по видеосвязи, большим сюрпризом для всех присутствующих стало подключение к телемосту бойцов – мужей и пап с мест нахождения в зоне спецоперации.

«Не велосипед, а счастье просто»: ЕР исполнила мечты детей с «Ёлки желаний»
«Не велосипед, а счастье просто»: ЕР исполнила мечты детей с «Ёлки желаний»

Ранее в акции «Ёлка желаний» принял участие министр обороны России Андрей Белоусов. Глава ведомства исполнит две детские мечты. Накануне стало известно, что министр созвонился с ребятами.

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Telegram / Минобороны России

Алена Пенчугина
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