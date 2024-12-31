Финляндия заперла без воды и еды моряков на захваченном за обрыв кабелей танкере

Задержание танкера Eagle S в Финском заливе по подозрению в обрыве подводного кабеля Estlink 2 и двух других кабелей между Эстонией и Финляндией является захватом. Об этом заявил представляющий интересы владельца Eagle S адвокат Херман Юнгберг в интервью газете Dagens Nyheter.

Юнгбергу не дали возможность зайти на борт, контакт с капитаном он поддерживает по спутниковой связи. Адвокат продолжает критиковать действия финских властей, которые препятствуют его общению с командой и не предоставляют документы. Защитник также заявил, что его наняла владеющая танкером компания Caravella, а не Россия, как утверждают некоторые СМИ.

«До тех пор, пока не будет законного решения, это захват», — подчеркнул адвокат, который уже подал прошение о прекращении задержания танкера в Окружной суд Хельсинки.