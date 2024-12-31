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31 декабря, 12:51

Финляндия заперла без воды и еды моряков на захваченном за обрыв кабелей танкере

Адвокат Юнгберг осудил Финляндию за захват танкера Eagle S из-за обрыва кабелей

Задержание танкера Eagle S в Финском заливе по подозрению в обрыве подводного кабеля Estlink 2 и двух других кабелей между Эстонией и Финляндией является захватом. Об этом заявил представляющий интересы владельца Eagle S адвокат Херман Юнгберг в интервью газете Dagens Nyheter.

Юнгбергу не дали возможность зайти на борт, контакт с капитаном он поддерживает по спутниковой связи. Адвокат продолжает критиковать действия финских властей, которые препятствуют его общению с командой и не предоставляют документы. Защитник также заявил, что его наняла владеющая танкером компания Caravella, а не Россия, как утверждают некоторые СМИ.

«До тех пор, пока не будет законного решения, это захват», — подчеркнул адвокат, который уже подал прошение о прекращении задержания танкера в Окружной суд Хельсинки.

По словам Юнгберга, экипажу не предоставляют даже базовые услуги. Например, судну не дали пресной воды и провианта, а канализиционные баки уже почти полные. По поводу оценки предъявленных команде обвинений пока ответа нет, потому адвокат так и не смог переговорить с моряками, не видел ни одного протокола, а также не смог ознакомиться с судовым журналом, картами, тахографом, содержащими необходимую информацию. На борту судна около 20 человек.

Финляндия нашла следы якоря рядом с повреждённым кабелем
Финляндия нашла следы якоря рядом с повреждённым кабелем

Напомним, что 25 декабря в Финляндии началось расследование в связи с аварийным отключением энергетического кабеля EstLink 2, который соединяет энергосистемы страны и Эстонии через дно Финского залива. В то же время кабель EstLink 1 был выведен из эксплуатации еще 5 января 2024 года. В связи с подозрениями по поводу повреждения кабелей в Балтике Финляндия уже задержала нефтяной танкер.

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Shutterstock / FOTODOM / Vismar UK

Наталья Афонина
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