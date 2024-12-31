Никаких украинских лозунгов: Организаторы концерта в ОАЭ вынесли строгое предупреждение Меладзе
Mash: Меладзе попросили не выкрикивать запрещённых лозунгов на концерте в Дубае
Организаторы новогоднего концерта Валерия Меладзе в Дубае провели с артистом профилактическую беседу. Разговор состоялся для того, чтобы избежать повторения ситуации с лозунгом в поддержку украинских радикалов, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, организаторы мероприятий попросили нескольких известных артистов избегать лишнего. Также специальную инструкцию на случай неуместных выкриков или перформансов провели для охраны.
Напомним, что в центре скандала Валерий Меладзе оказался в январе 2023 года, когда, выступая в Дубае, по просьбе фаната произнёс лозунг, который часто используется украинскими националистами. После этого его публичная деятельность в России практически прекратилась, и концерты артиста стали проходить преимущественно за границей. Тем не менее певец продолжает получать значительный доход в России.
ТАСС / Сергей Виноградов