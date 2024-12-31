Глава государства Владимир Путин выступил из Кремля с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Речь продолжалась 3 минуты и 35 секунд и стала одной из самых коротких за период его президентства. Путин отметил, что впереди у нашей страны ещё много работы, но уже сейчас граждане могут по праву гордиться достигнутыми успехами. В своей речи он также упомянул военных, подчеркнув их статус настоящих героев.

Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам. Видео © Life.ru

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Буквально через несколько минут вступит в свои права новый 2025 год, завершающий первую четверть XXI века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что нам необходимо решить ещё множество вопросов, но мы имеем полное право гордиться уже достигнутыми результатами. Это — наше общее достижение, прочная основа для последующих шагов вперед. Наша страна, обладая независимостью, свободой и силой, сумела преодолеть серьёзные вызовы, указал российский лидер. И в преддверии Нового года мы сосредоточены на будущем, добавил Путин, выразив уверенность в том, что всё будет хорошо, и мы будем двигаться только вперед.

По его мнению, судьба России и благополучие её граждан всегда были и останутся высшей ценностью. Он отметил, что искренние чувства к своей Родине наполняют нашу жизнь глубоким смыслом, а желание внести свой вклад в защиту её суверенитета, безопасности и интересов стало настоящим делом чести.

«В эту новогоднюю ночь умыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России — вместе с нашими бойцами и командирами. Вы — подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас! В вашу честь, во славу 80-летия Великой Победы и как дань уважения к памяти наших предков, во все времена сражавшихся за Родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества. Мы — дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов», — сказал президент.

Он отметил, что мы всегда относимся к встрече Нового Года тепло и радушно и надеемся, что наши мечты и умыслы, самые добрые намерения обязательно исполнятся.

«До прихода Нового Года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди — это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России! Когда мы вместе, все исполнится! С Новым Годом, дорогие друзья! С Новым 2025 Годом!» — завершил поздравление глава государства.