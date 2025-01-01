Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 22:22

Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезжать из Финляндии

Семь моряков танкера Eagle S, который был задержан финскими правоохранительными органами по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией, стали объектами расследования и им запрещено покидать территорию страны, сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию.

«Семь членов экипажа, чей статус в уголовном расследовании является статусом подозреваемого, получили запрет на выезд», — следует из сообщения.

Представитель Национального бюро расследований Финляндии Элина Катаяма пояснила, что мера ограничения свободы передвижения введена для обеспечения постоянного контакта с подозреваемыми и предотвращения возможных препятствий в ходе расследования. Она добавила, что число подозреваемых может измениться по мере продолжения расследования.

Финляндия нашла следы якоря рядом с повреждённым кабелем
Финляндия нашла следы якоря рядом с повреждённым кабелем

Напоминаем, что 25 декабря в Финляндии было начато расследование, связанное с аварийным отключением энергетического кабеля EstLink 2, обеспечивающего соединение энергосистем страны и Эстонии под дном Финского залива. Вместе с тем кабель EstLink 1 был отключен от сети еще 5 января 2024 года. В ответ на подозрения о повреждениях кабелей в Балтике Финляндия задержала нефтяной танкер. Страна заперла без воды и еды моряков на захваченном за обрыв кабелей танкере.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Faraways

Николь Вербер
  • Новости
  • В мире
  • Финляндия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar