Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезжать из Финляндии

Семь моряков танкера Eagle S, который был задержан финскими правоохранительными органами по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией, стали объектами расследования и им запрещено покидать территорию страны, сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию.

«Семь членов экипажа, чей статус в уголовном расследовании является статусом подозреваемого, получили запрет на выезд», — следует из сообщения.