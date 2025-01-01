Семерым морякам с танкера Eagle S запретили выезжать из Финляндии
Семь моряков танкера Eagle S, который был задержан финскими правоохранительными органами по подозрению в повреждении подводного электрокабеля между Финляндией и Эстонией, стали объектами расследования и им запрещено покидать территорию страны, сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию.
«Семь членов экипажа, чей статус в уголовном расследовании является статусом подозреваемого, получили запрет на выезд», — следует из сообщения.
Представитель Национального бюро расследований Финляндии Элина Катаяма пояснила, что мера ограничения свободы передвижения введена для обеспечения постоянного контакта с подозреваемыми и предотвращения возможных препятствий в ходе расследования. Она добавила, что число подозреваемых может измениться по мере продолжения расследования.
Напоминаем, что 25 декабря в Финляндии было начато расследование, связанное с аварийным отключением энергетического кабеля EstLink 2, обеспечивающего соединение энергосистем страны и Эстонии под дном Финского залива. Вместе с тем кабель EstLink 1 был отключен от сети еще 5 января 2024 года. В ответ на подозрения о повреждениях кабелей в Балтике Финляндия задержала нефтяной танкер. Страна заперла без воды и еды моряков на захваченном за обрыв кабелей танкере.
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