Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Новым годом, выразив пожелания благополучия и исполнения желаемого. Он подчеркнул, что уходящий год оставил у каждого свои впечатления и воспоминания, однако для всех это был год мужества и решительности, когда тысячи москвичей выполнили свой долг на фронте.

Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

«В эти минуты мы провожаем 2024 год. И по традиции, в кругу родных и друзей, вспоминаем о прожитых днях, подводим итоги и размышляем о будущем. Что нам удалось и к чему мы стремимся? У каждого из нас свои планы и заботы, но, собственно говоря, из миллионов этих планов и складывается судьба города и страны», — сказал Собянин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.