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Регион
31 декабря, 23:13

Собянин поздравил москвичей с Новым годом

Собянин пожелал москвичам благополучия и исполнения желаний в Новом году

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Новым годом, выразив пожелания благополучия и исполнения желаемого. Он подчеркнул, что уходящий год оставил у каждого свои впечатления и воспоминания, однако для всех это был год мужества и решительности, когда тысячи москвичей выполнили свой долг на фронте.

Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

«В эти минуты мы провожаем 2024 год. И по традиции, в кругу родных и друзей, вспоминаем о прожитых днях, подводим итоги и размышляем о будущем. Что нам удалось и к чему мы стремимся? У каждого из нас свои планы и заботы, но, собственно говоря, из миллионов этих планов и складывается судьба города и страны», — сказал Собянин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам мэра, это был период значительной созидательной деятельности, когда город активно развивался; год единства и сплочённости, в котором каждый вложил что-то важное для себя, своих родных и своей страны. Градоначальник пожелал, чтобы 2025 год принёс гармонию в семьи, согревающие сердца близких, а также чтобы мечты сбывались и желания исполнялись.

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Также россиян с Новым годом поздравил и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и министр обороны страны Андрей Белоусов. Кроме того, в полночь по московскому времени вышло традиционное обращение президента страны Владимира Путина.

Обложка ©

Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Николь Вербер
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