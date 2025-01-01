Непомнящий объяснил, почему согласился разделить с Карлсеном победу на чемпионате мира
Непомнящий объяснил изнуряющим днём согласие разделить с Карлсеном победу на ЧМ
Ян Непомнящий. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов
Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал, почему согласился разделить победу с норвежцем Магнусом Карлсеном на чемпионате мира. На пресс-конференции после турнира гроссмейстер сообщил, что игровой день был очень изнурительным.
«Это блиц, случиться может всякое. Мне уже приходилось отыгрываться в матче против Уэсли Со, а Магнусу — в игре с Хансом Ниманном. Это был долгий и изнуряющий день для всех», — поделился Непомнящий.
Россиянин отметил, что это не первый подобный случай, и напомнил, что на Олимпиаде в Токио первое место в прыжках в высоту разделили двое легкоатлетов. Гроссмейстер считает, что Международная шахматная федерация (FIDE) должна вернуться к армагеддонам в тай-брейке для определения победителя.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу. Глава государства пожелал российскому шахматисту здоровья, спортивной удачи и успехов в наступившем году. Напомним, что Непомнящий и Карлсен разделили первое место на ЧМ. Сначала шахматист из Норвегии одержал победу в первых двух партиях. Однако наш гроссмейстер смог отыграться. В трёх следующих партиях игроки сыграли вничью. В итоге Карлсен предложил Непомнящему разделить победу. Тот ответил согласием, а организаторы оказались не против. Однако не всех устроил такой исход. Российский шахматист Сергей Карякин назвал абсурдом двойную победу.