Непомнящий объяснил, почему согласился разделить с Карлсеном победу на чемпионате мира

Российский шахматист Ян Непомнящий рассказал, почему согласился разделить победу с норвежцем Магнусом Карлсеном на чемпионате мира. На пресс-конференции после турнира гроссмейстер сообщил, что игровой день был очень изнурительным.

«Это блиц, случиться может всякое. Мне уже приходилось отыгрываться в матче против Уэсли Со, а Магнусу — в игре с Хансом Ниманном. Это был долгий и изнуряющий день для всех», — поделился Непомнящий.

Россиянин отметил, что это не первый подобный случай, и напомнил, что на Олимпиаде в Токио первое место в прыжках в высоту разделили двое легкоатлетов. Гроссмейстер считает, что Международная шахматная федерация (FIDE) должна вернуться к армагеддонам в тай-брейке для определения победителя.