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Регион
2 января, 02:28

Полиция Лас-Вегаса не нашла связь между взрывом Cybertruck и ИГИЛ*

Полицейские в Лас-Вегасе не обнаружили связи между взрывом Cybertruck и деятельностью запрещённой террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщил шериф Кевин Макмахилл.

По его словам, на текущий момент нет подтверждений, что инцидент у отеля Trump связан с террористами.

Маск: Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, вероятно, был терактом
Маск: Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, вероятно, был терактом

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что спецслужбы рассматривают возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck. Однако шериф подчеркнул, что в Лас-Вегасе не обнаружено признаков, подобных тем, что были замечены в Новом Орлеане, где нашли флаг ИГИЛ*.

Трагедия произошла вечером 1 января возле Trump Tower. По данным полиции, один человек погиб, семь получили ранения. В машине обнаружили канистры с бензином и пиротехнические устройства.

* Организация признана террористической и запрещена в России

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X / TheXFront

Лия Мурадьян
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