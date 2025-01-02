Полиция Лас-Вегаса не нашла связь между взрывом Cybertruck и ИГИЛ*

Полицейские в Лас-Вегасе не обнаружили связи между взрывом Cybertruck и деятельностью запрещённой террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщил шериф Кевин Макмахилл.

По его словам, на текущий момент нет подтверждений, что инцидент у отеля Trump связан с террористами.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что спецслужбы рассматривают возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом электромобиля Tesla Cybertruck. Однако шериф подчеркнул, что в Лас-Вегасе не обнаружено признаков, подобных тем, что были замечены в Новом Орлеане, где нашли флаг ИГИЛ*.