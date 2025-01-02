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2 января, 13:03

Подорвавший Tesla в США несколько лет назад фотографировался в майке в поддержку Украины

SHOT: Подорвавший Tesla в Лас-Вегасе фотографировался в майке в поддержку Украины

Водитель, устроивший взрыв автомобиля Tesla Cybertruck возле отеля избранного президента США Дональда Трампа, несколько лет назад фотографировался в майке в поддержку Украины и служил на той же военной базе, что и исполнитель теракта в Новом Орлеане. Об этом сообщает SHOT.

В соцсетях жены Мэтью Ливелсбергера телеграм-канал обнаружил снимок, сделанный в 2016 году, на котором военнослужащий американского спецназа позирует в футболке с украинским лозунгом.

Мэтью Ливелсбергер в футболке с лозунгом украинских националистов. Фото © SHOT

Мэтью Ливелсбергер в футболке с лозунгом украинских националистов. Фото © SHOT

Как ранее писал Life.ru, Ливельсбергер 19 лет прослужил в армии США. В соцсетях он называл себя бывшим начальником разведки сил специального назначения.

Напомним, 1 января в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Известно об одном погибшем и нескольких раненых. Несколькими часами ранее другая трагедия произошла в Новом Орлеане — там грузовик протаранил толпу, после чего водитель вступил в перестрелку с полицией и был убит. Действующий президент Штатов Джо Байден заявил, что правоохранители проверяют наличие связи между этими происшествиями.

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Matt Livelsberger

Наталья Демьянова
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