Подорвавший Tesla в США несколько лет назад фотографировался в майке в поддержку Украины

Водитель, устроивший взрыв автомобиля Tesla Cybertruck возле отеля избранного президента США Дональда Трампа, несколько лет назад фотографировался в майке в поддержку Украины и служил на той же военной базе, что и исполнитель теракта в Новом Орлеане. Об этом сообщает SHOT.