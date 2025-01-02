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Регион
2 января, 15:59

«Ведёт Европу к гибели»: В Греции осудили решение Киева по российскому газу

Экс-министр Греции Панайотис назвал преступным решение Киева по российскому газу

Решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины является преступным. С таким заявлением выступил экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис, который сейчас возглавляет «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА).

«Только преступными и предательскими можно назвать решения, принятые в Брюсселе и Киеве, о полном прекращении поставок российского газа в Европу, начиная с 1 января 2025 года. Это убийственное решение, срежиссированное исключительно брюссельской бюрократией... без участия европейских народов, ведёт Европу к гибели, а Украину к «смерти», — говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте iskra.gr.

Лафазанис отметил, что такие решения принесут выгоду исключительно США и трансатлантическому импорту дорогого газа, а также Турции, через газопровод «Турецкий поток», который теперь будет использоваться для поставок газа из РФ.

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Напомним, контракт на транзит газа из РФ в Европу через территорию Незалежной истёк 1 января, а Киев отказался его пролонгировать. Это случилось в очень непростой для Европы момент, когда запасы газа заканчиваются куда быстрее, чем обычно. Особенно тяжело придётся Молдавии и Словакии. У Венгрии есть запасной вариант — страна будет получать российский газ через «Турецкий поток». Стоимость голубого топлива на европейских рынках уже начала расти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 63ru78

Мария Любицкая
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