Решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины является преступным. С таким заявлением выступил экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис, который сейчас возглавляет «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА).

«Только преступными и предательскими можно назвать решения, принятые в Брюсселе и Киеве, о полном прекращении поставок российского газа в Европу, начиная с 1 января 2025 года. Это убийственное решение, срежиссированное исключительно брюссельской бюрократией... без участия европейских народов, ведёт Европу к гибели, а Украину — к «смерти», — говорится в заявлении политика, опубликованном на сайте iskra.gr.