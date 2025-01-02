Фицо пригрозил Киеву неожиданным ответом за остановку транзита газа

Партия премьер-министра Словакии Smer-SD выразила готовность поддержать сокращение помощи украинским беженцам, находящимся на территории республики, в ответ на остановку транзита газа. Об этом сообщил сам Роберт Фицо на своей странице в соцсети.

«Мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии», — написал Фицо.