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Регион
2 января, 18:37

Фицо пригрозил Киеву неожиданным ответом за остановку транзита газа

Фицо пригрозил снижением помощи украинцам за остановку Киевом транзита газа

Партия премьер-министра Словакии Smer-SD выразила готовность поддержать сокращение помощи украинским беженцам, находящимся на территории республики, в ответ на остановку транзита газа. Об этом сообщил сам Роберт Фицо на своей странице в соцсети.

«Мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии», — написал Фицо.

Правительственная делегация Словакии 7 января примет участие в переговорах в Брюсселе, после чего состоятся встречи представителей коалиции и членов правительства. Фицо отметил, что на этих встречах участники обсудят ответные меры на прекращение транзита газа через Украину.

Напомним, контракт на транзит газа из РФ в Европу через территорию Незалежной истёк 1 января, а Киев отказался его пролонгировать. Это случилось в очень непростой для Европы момент, когда запасы газа заканчиваются куда быстрее, чем обычно. Особенно тяжело придётся Молдавии и Словакии. Стоимость голубого топлива на европейских рынках уже начала расти.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ольга Сливченко
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