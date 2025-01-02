Фицо пригрозил Киеву неожиданным ответом за остановку транзита газа
Фицо пригрозил снижением помощи украинцам за остановку Киевом транзита газа
Партия премьер-министра Словакии Smer-SD выразила готовность поддержать сокращение помощи украинским беженцам, находящимся на территории республики, в ответ на остановку транзита газа. Об этом сообщил сам Роберт Фицо на своей странице в соцсети.
«Мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии», — написал Фицо.
Правительственная делегация Словакии 7 января примет участие в переговорах в Брюсселе, после чего состоятся встречи представителей коалиции и членов правительства. Фицо отметил, что на этих встречах участники обсудят ответные меры на прекращение транзита газа через Украину.
Напомним, контракт на транзит газа из РФ в Европу через территорию Незалежной истёк 1 января, а Киев отказался его пролонгировать. Это случилось в очень непростой для Европы момент, когда запасы газа заканчиваются куда быстрее, чем обычно. Особенно тяжело придётся Молдавии и Словакии. Стоимость голубого топлива на европейских рынках уже начала расти.
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