Полиция заблокировала подходы к небоскрёбу Трампа в Нью-Йорке

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали доступы к Trump Tower, зданию, принадлежащему Дональду Трампу, в Нью-Йорке. Это произошло на фоне инцидентов в Лас-Вегасе и Новом Орлеане. Вокруг небоскрёба установили бетонные блоки и металлические ограждения. Также перекрыли близлежащую улицу. Полицейские не разрешают пешеходам приближаться к входу в здание и запрещают машинам останавливаться рядом.

На месте работают несколько патрулей. Ситуация возле Trump Tower остаётся спокойной, передаёт с места событий ТАСС.

Напомним, в среду в Лас-Вегасе произошёл взрыв электрического пикапа Cybertruck рядом с 64-этажным Trump International Hotel. В результате погиб один человек — это водитель. Несколько лет назад мужчина фотографировался в майке в поддержку Украины и служил на той же военной базе, что и исполнитель теракта в Новом Орлеане.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль врезался в толпу на Бурбон-стрит. Водитель открыл огонь по полицейским, которые ответили выстрелами и ликвидировали его. По последним данным, 15 человек погибли, 30 получили ранения. Преступником оказался житель Техаса Шамсуд Дин Джаббар. У него обнаружили флаг запрещенной организации ИГИЛ*.