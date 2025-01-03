Байден: Террорист из Нового Орлеана заложил два взрывных устройства в городе

Президент США Джо Байден подтвердил, что исполнитель теракта в Новом Орлеане незадолго до атаки заложил два взрывных устройства в центре города. Во время своего выступления в Белом доме он рассказал, что подозреваемый спрятал устройства в контейнерах для льда в двух местах недалеко от Французского квартала.

При себе у террориста был детонатор для подрыва этих контейнеров. Кроме того, Федеральное бюро расследований обнаружило оружие и предполагаемое самодельное взрывное устройство в автомобиле подозреваемого. Также были найдены другие СВУ во Французском квартале.

Президент США подчеркнул, что теракты в Новом Орлеане и Лас-Вегасе не связаны между собой, и у властей нет информации о других возможных соучастниках атаки. В настоящее время правоохранительные органы и спецслужбы расследуют возможные связи подозреваемого как внутри страны, так и за рубежом.