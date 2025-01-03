Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 января, 00:10

Байден: Террорист из Нового Орлеана заложил два взрывных устройства в городе

Президент США Джо Байден подтвердил, что исполнитель теракта в Новом Орлеане незадолго до атаки заложил два взрывных устройства в центре города. Во время своего выступления в Белом доме он рассказал, что подозреваемый спрятал устройства в контейнерах для льда в двух местах недалеко от Французского квартала.

При себе у террориста был детонатор для подрыва этих контейнеров. Кроме того, Федеральное бюро расследований обнаружило оружие и предполагаемое самодельное взрывное устройство в автомобиле подозреваемого. Также были найдены другие СВУ во Французском квартале.

Президент США подчеркнул, что теракты в Новом Орлеане и Лас-Вегасе не связаны между собой, и у властей нет информации о других возможных соучастниках атаки. В настоящее время правоохранительные органы и спецслужбы расследуют возможные связи подозреваемого как внутри страны, так и за рубежом.

Маск призвал к реформе ФБР после терактов в Новом Орлеане и Лас-Вегасе
Маск призвал к реформе ФБР после терактов в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Позднее журналисты пресс-пула Белого дома передали ответ Байдена на вопрос, поедет ли он в ближайшее время в Новый Орлеан. Президент ответил, что «постарается».

Напомним, 31 декабря в Новом Орлеане грузовик врезался в толпу людей, празднующих Новый Год. После этого водитель вышел из машины и открыл стрельбу. В результате погибли 15 человек, а нападавшего ликвидировала полиция. После этого в Лас-Вегасе произошёл взрыв автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump Hotel. Преступник загрузил электрокар канистрами с бензином и пиротехническими устройствами.

Обложка ©

flickr / www.LeStudio1.com - 2024

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar