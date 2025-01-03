Байден: Террорист из Нового Орлеана заложил два взрывных устройства в городе
Президент США Джо Байден подтвердил, что исполнитель теракта в Новом Орлеане незадолго до атаки заложил два взрывных устройства в центре города. Во время своего выступления в Белом доме он рассказал, что подозреваемый спрятал устройства в контейнерах для льда в двух местах недалеко от Французского квартала.
При себе у террориста был детонатор для подрыва этих контейнеров. Кроме того, Федеральное бюро расследований обнаружило оружие и предполагаемое самодельное взрывное устройство в автомобиле подозреваемого. Также были найдены другие СВУ во Французском квартале.
Президент США подчеркнул, что теракты в Новом Орлеане и Лас-Вегасе не связаны между собой, и у властей нет информации о других возможных соучастниках атаки. В настоящее время правоохранительные органы и спецслужбы расследуют возможные связи подозреваемого как внутри страны, так и за рубежом.
Позднее журналисты пресс-пула Белого дома передали ответ Байдена на вопрос, поедет ли он в ближайшее время в Новый Орлеан. Президент ответил, что «постарается».
Напомним, 31 декабря в Новом Орлеане грузовик врезался в толпу людей, празднующих Новый Год. После этого водитель вышел из машины и открыл стрельбу. В результате погибли 15 человек, а нападавшего ликвидировала полиция. После этого в Лас-Вегасе произошёл взрыв автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Trump Hotel. Преступник загрузил электрокар канистрами с бензином и пиротехническими устройствами.
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