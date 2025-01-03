Байден начал с шутки первое выступление после теракта в Новом Орлеане
Джо Байден открыл своё первое выступление в Белом доме после трагических событий в Новом Орлеане и Лас-Вегасе лёгкой шуткой. Президент США появился в резиденции в Вашингтоне в четверг для участия в церемонии назначения судей.
«Надеюсь, аплодисменты связаны с моим появлением», — с улыбкой обратился он к собравшимся, подойдя к микрофону.
Присутствующие ответили смехом, что было заметно в прямой трансляции Белого дома.
Затем Байден перешел к обсуждению трагедий. Он сообщил, что провёл масштабное совещание с представителями оборонного и разведывательного ведомств в Ситуационной комнате. Президент отметил, что уделил этому заседанию много времени.
Напомним, теракт в Новом Орлеане произошел, когда грузовик врезался в толпу, празднующую Новый год. Водитель вышел из машины и начал стрелять, что привело к гибели 15 человек. Позже возле Trump Tower взорвался Tesla Cybertruck. В результате один человек погиб, семь были ранены. Подозреваемый в подрыве Мэттью Ливельсбергер ранее проводил обучение украинских военных в Германии.
Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans