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2 января, 23:30

Байден начал с шутки первое выступление после теракта в Новом Орлеане

Джо Байден открыл своё первое выступление в Белом доме после трагических событий в Новом Орлеане и Лас-Вегасе лёгкой шуткой. Президент США появился в резиденции в Вашингтоне в четверг для участия в церемонии назначения судей.

«Надеюсь, аплодисменты связаны с моим появлением», — с улыбкой обратился он к собравшимся, подойдя к микрофону.

Присутствующие ответили смехом, что было заметно в прямой трансляции Белого дома.

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Затем Байден перешел к обсуждению трагедий. Он сообщил, что провёл масштабное совещание с представителями оборонного и разведывательного ведомств в Ситуационной комнате. Президент отметил, что уделил этому заседанию много времени.

Напомним, теракт в Новом Орлеане произошел, когда грузовик врезался в толпу, празднующую Новый год. Водитель вышел из машины и начал стрелять, что привело к гибели 15 человек. Позже возле Trump Tower взорвался Tesla Cybertruck. В результате один человек погиб, семь были ранены. Подозреваемый в подрыве Мэттью Ливельсбергер ранее проводил обучение украинских военных в Германии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Лия Мурадьян
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