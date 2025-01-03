Байден начал с шутки первое выступление после теракта в Новом Орлеане

Джо Байден открыл своё первое выступление в Белом доме после трагических событий в Новом Орлеане и Лас-Вегасе лёгкой шуткой. Президент США появился в резиденции в Вашингтоне в четверг для участия в церемонии назначения судей.

«Надеюсь, аплодисменты связаны с моим появлением», — с улыбкой обратился он к собравшимся, подойдя к микрофону.

Присутствующие ответили смехом, что было заметно в прямой трансляции Белого дома.