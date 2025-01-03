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3 января, 00:56

Подозреваемый в теракте в Лас-Вегасе сержант спецназа США ранее был на Украине

USA Today: Подозреваемый в подрыве Tesla в США был в командировке на Украине

Американец Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck возле отеля в Лас-Вегасе, который принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, ранее посещал Украину в рамках своей службы в Вооружённых силах США. Об этом пишет газета USA Today.

Как сообщает издание, Ливельсбергер, сержант спецназа армии США, с сентября 2017 года по апрель 2018 года служил в Афганистане. Помимо этого, он направлялся в Грузию, Республику Конго и на Украину. Однако точные даты и статус его пребывания в странах не раскрываются.

Полиция Лас-Вегаса не нашла связь между взрывом Cybertruck и ИГИЛ*
Полиция Лас-Вегаса не нашла связь между взрывом Cybertruck и ИГИЛ*

Также сообщалось, что Мэттью Ливельсбергер ранее обучал украинских военных в Германии. Мужчина служил в 10-й группе специального назначения и находился в отпуске на момент инцидента.

Напомним, теракт произошёл вечером 1 января возле отеля Trump Tower. По данным полиции, один человек погиб, семь получили ранения. В автомобиле нашли канистры с бензином и пиротехнические устройства.

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Shutterstock / FOTODOM / Niyazz

Артём Гапоненко
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