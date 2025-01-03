Подозреваемый в теракте в Лас-Вегасе сержант спецназа США ранее был на Украине

Американец Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый в подрыве электромобиля Tesla Cybertruck возле отеля в Лас-Вегасе, который принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, ранее посещал Украину в рамках своей службы в Вооружённых силах США. Об этом пишет газета USA Today.

Как сообщает издание, Ливельсбергер, сержант спецназа армии США, с сентября 2017 года по апрель 2018 года служил в Афганистане. Помимо этого, он направлялся в Грузию, Республику Конго и на Украину. Однако точные даты и статус его пребывания в странах не раскрываются.