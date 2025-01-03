Четыре БПЛА уничтожили за ночь в двух районах Ростовской области

В ночь на 3 января в двух районах Ростовской области — Каменском и Усть-Донецком — силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.