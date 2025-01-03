Четыре БПЛА уничтожили за ночь в двух районах Ростовской области
В ночь на 3 января в двух районах Ростовской области — Каменском и Усть-Донецком — силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он также уточнил, что, по данным оперативных служб, жертв и разрушений на земле не зафиксировано.
В эту же ночь беспилотники атаковали Брянскую область. Однако налёт был отражён без последствий. Перед этим над Орловской областью были сбиты четыре аналогичных летательных аппарата. Кроме того, вечером 2 января над четырьмя российскими регионами — Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями — уничтожили семь украинских беспилотников.
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