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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 января, 02:59

Четыре БПЛА уничтожили за ночь в двух районах Ростовской области

В ночь на 3 января в двух районах Ростовской области — Каменском и Усть-Донецком — силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он также уточнил, что, по данным оперативных служб, жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

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В эту же ночь беспилотники атаковали Брянскую область. Однако налёт был отражён без последствий. Перед этим над Орловской областью были сбиты четыре аналогичных летательных аппарата. Кроме того, вечером 2 января над четырьмя российскими регионами — Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями — уничтожили семь украинских беспилотников.

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Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Лия Мурадьян
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