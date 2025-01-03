В Белоруссии запретили продажу гречки ещё одного российского производителя
Госстандарт ввёл запрет на продажу российской гречки «Фермер» в Белоруссии
В Белоруссии запретили продавать гречневую крупу высшего сорта «Фермер», которая производится в Алтайском крае. Соответствующая информация была опубликована в реестре опасной продукции Госстандарта республики.
Гречка указанного сорта, согласно проведённым испытаниям, показала время «развариваемости» в 29 минут. Это превышает установленную норму в 25 минут, из этого следует, что продукции придали притягательный внешний вид и определённые свойства. Тем не менее она не считается качественной в соответствии с установленными стандартами.
В реестре Госстандарта указано, что гречка не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, которые касаются положений «О безопасности пищевой продукции», «Маркировки пищевой продукции» и «Технических условий на гречневую крупу» по качеству и маркировке в части предоставления достоверной информации.
Таким образом, запрет коснулся продукции «Фермер», производимой компанией ООО «Дары полей» в Барнауле. Он вступит в законную силу с 11 января.
Напомним, ранее Белоруссия запретила ввозить и продавать у себя гречку российского производителя «Вега-инжиниринг». Решение приняли на основании несоответствия продукции техническим регламентам Таможенного союза. В итоге компания-производитель начала проверку. В результате испытаний выяснилось, что нарушение связано со временем развариваемости продукции. Тем не менее в Роскачестве отметили, что никаких нареканий выявлено не было.
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