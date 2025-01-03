В Белоруссии запретили продавать гречневую крупу высшего сорта «Фермер», которая производится в Алтайском крае. Соответствующая информация была опубликована в реестре опасной продукции Госстандарта республики.

Гречка указанного сорта, согласно проведённым испытаниям, показала время «развариваемости» в 29 минут. Это превышает установленную норму в 25 минут, из этого следует, что продукции придали притягательный внешний вид и определённые свойства. Тем не менее она не считается качественной в соответствии с установленными стандартами.

В реестре Госстандарта указано, что гречка не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, которые касаются положений «О безопасности пищевой продукции», «Маркировки пищевой продукции» и «Технических условий на гречневую крупу» по качеству и маркировке в части предоставления достоверной информации.