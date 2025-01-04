«Он начал заикаться»: Зеленский едва не вылил горькую для него правду об окончании СВО
Офицер Дэвис: Зеленский интуитивно хочет сказать правду об окончании СВО
Владимир Зеленский интуитивно порывается честно ответить на вопросы о том, как закончится украинский конфликт. Такое мнение высказал отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своём блоге на YouTube, комментируя растерянность Зеленского в ответе на вопрос, когда закончится СВО. Экс-комик заявил, что не знает, так как этот вопрос не стоит у него на повестке дня.
«Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу. Он всегда был осторожен в своих словах, всегда был оптимистичен и позитивен, но когда дело доходит до этого, он начинает запинаться, заикаться, он буквально обрывается на полуслове», — считает офицер.
Дэвис объяснил, что неоднозначная реакция Зеленского объясняется тем, что он интуитивно осекается, обещая вернуть Украину к границам 1991 года, поскольку понимает, что это невозможно. При этом публично территориальные потери главарь киевского режима всё равно не признаёт.
Ранее в Германии заявили, что Зеленскому в любом случае придётся начать мирные переговоры с Россией в 2025 году, отказавшись от части территорий. При этом в офисе бывшего юмориста до сих пор заявляют, что процесс не начнётся, пока РФ не «заплатит достаточно высокую цену». Политологи тем временем считают, что после окончания конфликта Зеленского не оставят в живых.
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