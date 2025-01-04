Владимир Зеленский интуитивно порывается честно ответить на вопросы о том, как закончится украинский конфликт. Такое мнение высказал отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в своём блоге на YouTube, комментируя растерянность Зеленского в ответе на вопрос, когда закончится СВО. Экс-комик заявил, что не знает, так как этот вопрос не стоит у него на повестке дня.

«Это был один из тех моментов, когда правда вышла наружу. Он всегда был осторожен в своих словах, всегда был оптимистичен и позитивен, но когда дело доходит до этого, он начинает запинаться, заикаться, он буквально обрывается на полуслове», — считает офицер.