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4 января, 09:00

МИД анонсировал большую пресс-конференцию Лаврова по итогам 2024 года

Лавров 14 января проведёт пресс-конференцию по итогам 2024 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подведёт итоги 2024 года в ходе пресс-конференции, запланированной на 14 января. По данным российского внешнеполитического ведомства, мероприятие начнётся в 11:30, в нём примут участие как отечественные, так и иностранные журналисты.

«Онлайн-трансляция в Интернете будет осуществляться на веб-сайте МИД РФ в разделе «видео» на русском, английском, французском и испанском языках, а также на официальных аккаунтах в соцсетях», — говорится в официальном сообщении министерства.

Вопросы для пресс-конференции можно направлять в пресс-центр МИД РФ. Если в ходе общения с журналистами Лавров не успеет ответить на какие-либо вопросы, то они будут освещены позже, уточнили в министерстве.

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Ранее Сергей Лавров исключил участие РФ во втором «саммите мира». Кроме того, он назвал условие для улучшения отношений Москвы с Вашингтоном. А ещё глава российского МИД заявил об открытости РФ к переговорам по Украине.

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Telegram / МИД России

Борис Эльфанд
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