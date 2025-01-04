МИД анонсировал большую пресс-конференцию Лаврова по итогам 2024 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подведёт итоги 2024 года в ходе пресс-конференции, запланированной на 14 января. По данным российского внешнеполитического ведомства, мероприятие начнётся в 11:30, в нём примут участие как отечественные, так и иностранные журналисты.

«Онлайн-трансляция в Интернете будет осуществляться на веб-сайте МИД РФ в разделе «видео» на русском, английском, французском и испанском языках, а также на официальных аккаунтах в соцсетях», — говорится в официальном сообщении министерства.