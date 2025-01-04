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Регион
4 января, 13:06

Застрелившего владельца магазина в Чувашии «Деда Мороза» арестовали

Подозреваемый в убийстве владельца магазина в Чувашии. Обложка © Telegram / Чувашия Следком

Подозреваемый в убийстве владельца магазина в Чувашии. Обложка © Telegram / Чувашия Следком

В Чувашии арестовали Валерия А., который в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина в городе Канаш. По данным пресс-службы регионального СУ СК, мужчина будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев.

«Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.

СК уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Под маской Деда Мороза скрывался 71-летний житель села Вутабоси Канашского муниципального округа. Следствие продолжает проводить различные проверки, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Пьяный Дед Мороз прополз по улице и рассмешил уральцев
Пьяный Дед Мороз прополз по улице и рассмешил уральцев

Напомним, что трагедия случилось накануне. Мужчина в костюме Деда Мороза зашёл в магазин «Берёзка» и застрелил хозяина точки. 44-летний Юрий С. скончался на месте. Life.ru опубликовал момент убийства предпринимателя. Зимний волшебник сначала сделал фотографию со своей жертвой, а позже достал оружие из-под шубы. Убийцей оказался Валерий А. — хозяин одного из местных торговых центров. Сообщается, что мотивом стал долг 44-летнего бизнесмена.

Наталья Афонина
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