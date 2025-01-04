Застрелившего владельца магазина в Чувашии «Деда Мороза» арестовали

В Чувашии арестовали Валерия А., который в костюме Деда Мороза застрелил владельца магазина в городе Канаш. По данным пресс-службы регионального СУ СК, мужчина будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев.

«Сегодня по ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении ведомства.