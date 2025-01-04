«Продолжим терять территорию»: Экс-комбриг ВСУ заявил об угрозе обвала фронта

Для Украины складывается критическая ситуация на поле боя, возрастает угроза обвала фронта. Об этом заявил бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел. По его словам, такими темпами Незалежная начнёт терять ещё больше территорий, чем сейчас.

«Если ничего не изменится, то в лучшем случае мы продолжим тактически терять территорию, в худшем — мы начнём терять территорию оперативно. Тактически — 20 км, оперативно — 100 км, а стратегически — 500 км», — цитирует экс-комбрига ВСУ издание «Страна.ua».