Сербия объявила 5 января днём траура из-за массового убийства в Черногории
Правительство Сербии вместе с президентом республики Александром Вучичем приняло решение объявить 5 января днём траура из-за убийства 12 человек в Черногории. Лидер страны также обратился к МВД и Агентству безопасности и информации с просьбой о тщательной проверке всех подозрительных лиц и ускорении изъятия нелегального оружия.
«Члены правительства по предложению президента республики приняли решение объявить воскресенье, 5 января, днём траура в Сербии в связи с трагедией и убийством 12 человек в Цетине», — заявили в кабмине.
Напомним, что трагедия произошла вечером 1 января в Цетине. Мужчина открыл огонь в баре, а затем вышел на улицу и стал стрелять в прохожих. Среди погибших есть члены семьи преступника, а также двое несовершеннолетних. Сам стрелок умер после попытки суицида.