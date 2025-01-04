Сербия объявила 5 января днём траура из-за массового убийства в Черногории

Правительство Сербии вместе с президентом республики Александром Вучичем приняло решение объявить 5 января днём траура из-за убийства 12 человек в Черногории. Лидер страны также обратился к МВД и Агентству безопасности и информации с просьбой о тщательной проверке всех подозрительных лиц и ускорении изъятия нелегального оружия.