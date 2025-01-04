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4 января, 20:47

Сербия объявила 5 января днём траура из-за массового убийства в Черногории

Правительство Сербии вместе с президентом республики Александром Вучичем приняло решение объявить 5 января днём траура из-за убийства 12 человек в Черногории. Лидер страны также обратился к МВД и Агентству безопасности и информации с просьбой о тщательной проверке всех подозрительных лиц и ускорении изъятия нелегального оружия.

«Члены правительства по предложению президента республики приняли решение объявить воскресенье, 5 января, днём траура в Сербии в связи с трагедией и убийством 12 человек в Цетине», — заявили в кабмине.

Напомним, что трагедия произошла вечером 1 января в Цетине. Мужчина открыл огонь в баре, а затем вышел на улицу и стал стрелять в прохожих. Среди погибших есть члены семьи преступника, а также двое несовершеннолетних. Сам стрелок умер после попытки суицида.

В Черногории объявлен трёхдневный траур после убийства 10 человек в Цетине
В Черногории объявлен трёхдневный траур после убийства 10 человек в Цетине
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srbija.gov.rs

Полина Никифорова
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