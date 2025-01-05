В Греции заявили, что спокойно переживут остановку транзита российского газа

Греция сможет прожить без российского газа, так как возможности импорта этого ресурса из других стран почти вдвое превышают потребности страны, заявил генеральный директор греческой компании Gastrade Костис Сифнеос в эфире телеканала ERTNews.

«Греции нечего бояться каких-либо перебоев в поставках российского природного газа», — отметил Сифнеос.

По его словам, страна имеет два терминала СПГ — в Ревитусе и Александруполисе, последний из которых начал работать в октябре 2024 года. Эти терминалы обеспечивают возможность полного покрытия потребностей греческого рынка, если возникнут проблемы с поставками российского газа, который поступает в Грецию через Турцию, а не через Украину.

Он добавил, что Афины имеют возможность импортировать 10 миллиардов кубометров газа через терминалы СПГ, тогда как спрос на газ в стране составляет около шести миллиардов кубометров, что почти в два раза меньше, чем её импортные возможности.