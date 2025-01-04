Владимир Зеленский действует в интересах Норвегии и Турции. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Так он прокомментировал решение Киева прекратить транзит российского газа через территорию Украины.

«Нефтепровод «Дружба» работает же. И нефтепродуктопровод (по нему бежит чистый дизель) Самара-Западное «Прикарпатзападтранс» — тоже. И аммиакопровод из Тольятти в Одессу... То есть нет никакой «перемоги», а есть вредительские действия пересидента Зеленского на газовом рынке с целью перераспределить поставки на Турцию и Норвегию», — написал парламентарий в своём телеграм-канале.