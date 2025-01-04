В Раде Зеленского уличили в работе на Турцию и Норвегию из-за решения по газу
Дубинский: Прерывая транзит газа, Зеленский играет на руку Турции и Норвегии
Владимир Зеленский действует в интересах Норвегии и Турции. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Так он прокомментировал решение Киева прекратить транзит российского газа через территорию Украины.
«Нефтепровод «Дружба» работает же. И нефтепродуктопровод (по нему бежит чистый дизель) Самара-Западное «Прикарпатзападтранс» — тоже. И аммиакопровод из Тольятти в Одессу... То есть нет никакой «перемоги», а есть вредительские действия пересидента Зеленского на газовом рынке с целью перераспределить поставки на Турцию и Норвегию», — написал парламентарий в своём телеграм-канале.
Дубинский добавил, что от остановки транзита газа выиграли все, кроме Украины. По его мнению, выйти из кризиса можно только с помощью экономических договорённостей с Россией.
Напомним, 1 января «Газпром» прекратил подачу газа в ЕС через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Несмотря на громкие заявления Зеленского о том, что РФ ждут тяжёлые времена, в Европе полагают, что такие наступили для Евросоюза, поскольку запасы газа там иссякают быстрее, чем обычно. Стоимость голубого топлива на первых в этом году биржевых торгах выросла на 1% и составляет теперь 543,4 долларов за 1 тысячу кубометров. В Соединённых Штатах назвали решение Зеленского по газу бредом и заявили, что Украина потеряет из-за этого миллиарды.
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