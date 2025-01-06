Вице-спикер парламента Словакии заявил о больших ожиданиях от поездки в Москву

Вице-спикер парламента Словакии, глава входящей в правительственную коалицию партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко уверен, что его грядущий визит в Москву поможет наладить связи с Россией и станет мостом к продолжению диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Об этом он сообщил в эфире телеканала ТАЗ.

«Роберт Фицо поехал (в Россию 22 декабря 2024 года. — Прим. Life.ru), начал этот диалог, а мы на уровне парламента будем развивать этот диалог, я не вижу ничего плохого в том, что лидер Словакии в России выскажет нашу позицию», — заявил Данко.

По словам политика, в российской столице у него запланирована встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В рамках своего визита Данко, как он сам говорит, собирается «восстановить некоторые отношения».