Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 января, 05:47

Германия связала помощь Сирии с соблюдением прав женщин

Бербок: Оказание помощи Сирии будет зависеть от соблюдения прав женщин

Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность соблюдения прав женщин в Сирии при новом правительстве, связывая оказание помощи этой стране в зависимости от решения данного вопроса. Её заявление приводит Funke.

Она отметила, что если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы образованных мужчин и женщин никогда не вернутся на родину из-за границы. Это высказывание отражает её убеждение, что защита женских прав женщин является не только моральной обязанностью, но и необходимым условием для устойчивого развития государства.

Бербок также подтвердила, что Европейский Союз не будет финансировать «исламистские структуры» в Сирии, добавив, что она ясно дала понять это руководителям ХТШ*.

Временное правительство Сирии заблюрило Бербок на фото с позорной встречи в Дамаске
Временное правительство Сирии заблюрило Бербок на фото с позорной встречи в Дамаске

Напомним, 3 января стало известно, что Анналена Бербок и её французский коллега Жан-Ноэль Барро нанесли необъявленный визит новому руководству Дамаска. Глава немецкого министерства славится своим умением попадать в конфузы, и в этот раз неловкая ситуация тоже не заставила себя долго ждать: лидер сирийской оппозиции Ахмед аш-Шараа отказался жать ей руку, а приложил её к сердцу, но не отказав при этом в рукопожатии руководителю МИД Франции. Сама Бербок позже заявила, что ожидала такой ситуации. Целью их с Барро визита вероятно была попытка установить контакты с новым руководством Сирии, чтобы не дать ему попасть по влияние России и Китая.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dinosmichail

Оксана Попова
  • Новости
  • Сирия
  • Германия
  • Анналена Бербок
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar