Германия связала помощь Сирии с соблюдением прав женщин

Она отметила, что если женщины в Сирии не будут в безопасности, то миллионы образованных мужчин и женщин никогда не вернутся на родину из-за границы. Это высказывание отражает её убеждение, что защита женских прав женщин является не только моральной обязанностью, но и необходимым условием для устойчивого развития государства.