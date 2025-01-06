В Киеве заревела воздушная тревога и охватила восток Украины
В Киеве и восточных регионах Украины заревели сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения Незалежной.
Судя по карте, сирены звучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. О прилётах и разрушениях сообщений пока не было.
Ранее сообщалось, что сигнал воздушной тревоги 5 января был объявлен в восьми регионах Украины. 5 января сирены звучали в Черниговской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях. Звуки сирен раздавались на фоне сообщений о попытках ВСУ начать контрнаступление в нескольких населённых пунктах под Курском. Позже угроза ракетного удара достигла и столицы Незалежной.
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