В Киеве заревела воздушная тревога и охватила восток Украины

В Киеве и восточных регионах Украины заревели сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения Незалежной.

Судя по карте, сирены звучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. О прилётах и разрушениях сообщений пока не было.