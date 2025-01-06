Захарова встала на сторону Маска в онлайн-баттле с Макроном и Шольцем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала французского президента Эмманюэля Макрона после слов о вмешательстве в выборы «человека с большим медийным влиянием в соцсетях» – Илона Маска. Дипломата повеселили двойные стандарты Парижа.

«То есть, когда эта же самая соцсеть называлась Twitter и напрямую использовалась не просто для вмешательства в выборы, а с её помощью организовывали «цветные революции» и «арабскую весну» — проще говоря, смену власти в целом ряде стран, тогда Париж это не то что не волновало, он всеми силами раздувал и поддерживал эти процессы», — заметила Захарова в Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Франция тогда наплевала на последствия своих действий в виде миграции сотен тысяч беженцев в Европу и небывалого роста экстремизма и терроризма. По замечанию Захаровой, Париж открыто выступал в поддержку русофобии в соцсети, а также поощрял призывы применять насилие к россиянам и «отменять» русскую культуру. События в Египте и Тунисе даже до сих пор называют Twitter revolutions, указала она.

«Теперь же, после того как соцсеть переименовали в «Икс» и сменился политический вектор, «вдруг-внезапно» сразу стало тревожно? Это же и есть столь продвигаемый западным либерализмом «миропорядок, основанный на правилах», – иронизирует Захарова.