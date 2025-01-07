Политолог указал на важность освобождения Курахова в ДНР

Взятие Курахово в Донецкой Народной Республики — это важный шаг для российской армии. Как заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин, каждый населённый пункт, освобождённый от ВСУ — это победа. Так специалист в беседе с 360.ru прокомментировал информацию о взятии под контроль этого города.

«В ходе ожесточённых боёв «Южная» группировка войск освободила Курахово. Надо сказать, что сражение длилось с начала осени и завершилось оно всё-таки разгромом ВСУ. Однако российская армия не останавливается и продолжает теснить противника на запад, к административным центрам границ ДНР», — сказал Кошкин.