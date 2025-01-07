Мазутные пятна после крушения танкеров достигли Евпатории в Крыму

Загрязнение нефтепродуктами после крушения танкеров в Черном море достигает западного берега Крыма и уже затронуло курортный город Евпатория. Соответствующее заявление сделал глава городской администрации Александр Юрьев.

Разлив мазута произошёл у юго-восточной оконечности полуострова. Ранее загрязнение фиксировалось только в районе Севастополя, который находится на юго-западе. Евпатория расположена севернее Севастополя, и основное черноморское течение движется в этом направлении.