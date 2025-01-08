«Сгубила мужика»: Седокову не зовут на новогодние корпоративы на Рублевке из-за смерти Тиммы
Кравец: Седокову не зовут на корпоративы на Рублевке после смерти Тиммы
Экс-солистку «ВИА Гры» Анну Седокову больше не приглашают на новогодние корпоративы на Рублёвке. Всему виной — недавняя смерть её бывшего мужа Яниса Тиммы, который покончил с собой после болезненного развода. Об этом рассказала подруга певицы Алёна Кравец.
По словам светской львицы, многие олигархи ополчились против Седоковой, так как она якобы «сгубила мужика, который бросил ради неё семью и карьеру». Некоторые же, впрочем, сочувствуют знаменитости и стараются её поддержать.
«Знаю лишь, что на Рублёвке Седокову никто на новогодние каникулы не заказал с концертом — не хотят в свой дом в праздник негатив привлекать», — рассказала Кравец aif.ru.
Напомним, что безжизненное тело Яниса Тиммы нашли в Москве 17 декабря. Спортсмена похоронили в Риге, однако Седоковой на церемонии прощания не было. По факту трагедии СК Латвии возбудил уголовное дело.
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