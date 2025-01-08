«Бесславное покидание стен»: Мечтающую о роли Кондулайнен гонят из театра на пенсию
Кондулайнен пожаловалась, что Театр Луны гонит её на пенсию
Елена Кондулайнен. Обложка © TACC / Михаил Терещенко
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен после успешной борьбы с последствиями инсульта изъявила желание вернуться на родную сцену. Однако Театр Луны, где актриса прослужила без малого 30 лет, гонит её на пенсию, не давая даже прощальной роли, пишет сайт mk.ru.
«Считаю, что театр вполне может мне дать небольшую роль, для того хотя бы, чтобы проводить меня на пенсию как заслуженного работника... Я это заслужила, а не бесславное тихое некрасивое насильственное покидание стен», — заявила Кондулайнен.
Ранее Life.ru сообщал, что Елена Кондулайнен начала восстанавливаться после инсульта. К актрисе вернулся голос. Напомним, она была госпитализирована с подозрением на инсульт в 2020 году. Звезда почувствовала себя плохо в ресторане в Парке Горького. Позднее актриса получила перелом руки в больнице. Кондулайнен даже поехала в Египет, чтобы восстановиться, но там упала с лестницы и сломала берцовую кость.