«Бесславное покидание стен»: Мечтающую о роли Кондулайнен гонят из театра на пенсию

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен после успешной борьбы с последствиями инсульта изъявила желание вернуться на родную сцену. Однако Театр Луны, где актриса прослужила без малого 30 лет, гонит её на пенсию, не давая даже прощальной роли, пишет сайт mk.ru .

«Считаю, что театр вполне может мне дать небольшую роль, для того хотя бы, чтобы проводить меня на пенсию как заслуженного работника... Я это заслужила, а не бесславное тихое некрасивое насильственное покидание стен», — заявила Кондулайнен.