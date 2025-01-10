Эксперт назвала Life.ru пошаговые действия по восстановлению кошелька после Нового года

После праздничных затрат многим россиянам приходится пересматривать семейный бюджет и возвращать финансовую стабильность. Сократить расходы и оптимизировать финансовые потоки помогут несколько рекомендаций.

Первым шагом к улучшению ситуации будет составление списка необходимых товаров, рассказала Life.ru финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева. Нужно строго придерживаться этого перечня, чтобы избежать импульсивных покупок, которые часто возникают в период зимних распродаж. Особенно важно заранее определить, какие вещи действительно необходимы, например, если планируется обновление гардероба, чтобы не потратить деньги на лишнее.

«Это поможет избежать импульсивных трат, которые часто возникают в период зимних распродаж. Подумайте, что действительно нужно, и определите приоритетные позиции», — подчеркнула Матвеева.

Оцените, сколько средств было потрачено на подарки, еду и развлечения в праздничный период. Разделите эту сумму на несколько месяцев и откладывайте её частями на накопительный счёт. Установите чёткие ограничения на текущий месяц, выделив средства только на самые важные нужды.

Ещё одним эффективным методом экономии является использование программ кешбэка и лояльности. При совершении покупок в магазинах с кешбэком или в заведениях, предлагающих накопительные баллы, можно вернуть часть потраченных денег. Эти системы работают не только в крупных супермаркетах, но и в маленьких кафе, аптеках и супермаркетах.

Важно внимательно изучать не только цены на товары, но и условия доставки и дополнительные расходы. Иногда скидки могут быть нивелированы высокими затратами на доставку. Поэтому стоит проверять несколько вариантов перед покупкой, чтобы выбрать наиболее выгодный.

Кроме того, стоит пересмотреть повседневные траты. Например, замена ресторанных обедов на приготовление пищи дома или использование общественного транспорта вместо такси может значительно уменьшить ежедневные расходы. Такая оптимизация расходов поможет быстрее восстановить баланс бюджета.