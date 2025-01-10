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10 января, 05:10

Гигантская черепаха спаслась от накрывшего Лос-Анджелес пожара

79-килограммовая черепаха по кличке Tiptoe сумела спастись от пожара в жилом районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе. По данным телеканала NBC News, о выжившем пресмыкающемся стало известно благодаря сообщениям в соцсетях от жительницы Калифорнии Кейтлин Дорн.

Среди эвакуированных вместе с Кейтлин находилась черепаха, видео с которой она опубликовала в TikTok для своих 4,5 млн подписчиков. Получившая ожоги Tiptoe теперь живёт в доме Дорн в Марина-дель-Рей, где её окружают три поколения семьи и их животные.

Спасшаяся от пожара в Калифорнии черепаха Tiptoe. Видео © X / Tiptoe the tortoise CTO

«На мой взгляд, Tiptoe — это луч надежды во всех смыслах. Медленно, но верно, она действительно двигается вперёд», — поделилась Дорн.

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Как сообщал Life.ru, 7 января в западной части Лос-Анджелеса разгорелся лесной пожар, который охватил обширные территории. В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение. Президент США Джо Байден подвергся критике за пассивность. Миллиардер Илон Маск обвинил местные власти в бездействии. Ущерб, согласно первым оценкам, составляет более 52 миллиардов долларов.

Обложка ©

X / Tiptoe the tortoise CTO

Лия Мурадьян
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