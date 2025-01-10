Гигантская черепаха спаслась от накрывшего Лос-Анджелес пожара

79-килограммовая черепаха по кличке Tiptoe сумела спастись от пожара в жилом районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе. По данным телеканала NBC News, о выжившем пресмыкающемся стало известно благодаря сообщениям в соцсетях от жительницы Калифорнии Кейтлин Дорн.

Среди эвакуированных вместе с Кейтлин находилась черепаха, видео с которой она опубликовала в TikTok для своих 4,5 млн подписчиков. Получившая ожоги Tiptoe теперь живёт в доме Дорн в Марина-дель-Рей, где её окружают три поколения семьи и их животные.

Спасшаяся от пожара в Калифорнии черепаха Tiptoe. Видео © X / Tiptoe the tortoise CTO