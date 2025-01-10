Десять миллионов жителей Лос-Анджелеса ошибочно получили сообщения об эвакуации
CBS: 10 млн жителей Лос-Анджелеса получили сообщения об эвакуации по ошибке
Миллионы жителей Лос-Анджелеса получили сообщения об эвакуации на фоне масштабного пожара по ошибке. Такое заявление сделал директор управления округа по чрезвычайным ситуациям Кевин Макгоуэн.
«Приказ об эвакуации жителей в районе пожара «Кеннет», который в данный момент бушует в Уэст-Хиллз, был по ошибке разослан почти десяти миллионам жителей округа, а также некоторым жителям соседних округов», — приводит его слова CBS.
По словам Макгоуэна, предупреждение об эвакуации было предназначено для жителей двух городов — Калабасас и Агура-Хиллз, а также для тех, кто оказался в районе Лос-Анджелеса Уэст-Хиллз. Причиной ошибки, отмечают местные чиновники, могло стать место регистрации телефонов.
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