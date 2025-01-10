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Регион
10 января, 07:51

Десять миллионов жителей Лос-Анджелеса ошибочно получили сообщения об эвакуации

CBS: 10 млн жителей Лос-Анджелеса получили сообщения об эвакуации по ошибке

Миллионы жителей Лос-Анджелеса получили сообщения об эвакуации на фоне масштабного пожара по ошибке. Такое заявление сделал директор управления округа по чрезвычайным ситуациям Кевин Макгоуэн.

«Приказ об эвакуации жителей в районе пожара «Кеннет», который в данный момент бушует в Уэст-Хиллз, был по ошибке разослан почти десяти миллионам жителей округа, а также некоторым жителям соседних округов», — приводит его слова CBS.

По словам Макгоуэна, предупреждение об эвакуации было предназначено для жителей двух городов — Калабасас и Агура-Хиллз, а также для тех, кто оказался в районе Лос-Анджелеса Уэст-Хиллз. Причиной ошибки, отмечают местные чиновники, могло стать место регистрации телефонов.

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Пожар в западной части Лос-Анджелеса бушует с 7 января и усиливается из-за порывов сильного ветра. Уничтожены особняки многих знаменитостей, в эпицентре огня оказались и богатые россияне. На данный момент известно уже о 10 погибших в результате стихийного бедствия. Сообщалось также, что в Калифорнии возник новый очаг возгорания, угрожающий Hollywood Bowl и Аллее славы. Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожара с ударом атомной бомбы

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Midjourney / Life.ru

Ольга Сливченко
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