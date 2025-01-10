Десять миллионов жителей Лос-Анджелеса ошибочно получили сообщения об эвакуации

Миллионы жителей Лос-Анджелеса получили сообщения об эвакуации на фоне масштабного пожара по ошибке. Такое заявление сделал директор управления округа по чрезвычайным ситуациям Кевин Макгоуэн.

«Приказ об эвакуации жителей в районе пожара «Кеннет», который в данный момент бушует в Уэст-Хиллз, был по ошибке разослан почти десяти миллионам жителей округа, а также некоторым жителям соседних округов», — приводит его слова CBS.