Фон дер Ляйен не пригласили на инаугурацию Трампа

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не собирается присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа, так как она не была приглашена. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью на пресс-конференции в Брюсселе.