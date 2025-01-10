Фон дер Ляйен не пригласили на инаугурацию Трампа
ЕК: Фон дер Ляйен не планирует приезжать на инаугурацию Трампа
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не собирается присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа, так как она не была приглашена. Об этом сообщила представитель ЕК Паула Пинью на пресс-конференции в Брюсселе.
«Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», — заявила она.
Она отметила, что если приглашение всё же придёт, то они его рассмотрят.
Ранее Lfr.ru сообщал, что Китай решил направить высокопоставленного представителя на инаугурацию Дональда Трампа вместо президента, что является уникальным шагом в двусторонних отношениях. Это решение направлено на снижение напряжённости между Пекином и Вашингтоном в начале нового президентского срока. А Зеленского решили не звать на инаугурацию. Незалежная не сдалась и попыталась выбить приглашение, задействовав лоббистов, но и эти попытки успехом не увенчались.
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