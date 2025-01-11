В Болгарии захотели отщипнуть кусок от территории Украины

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что возвращение Южной Бессарабии, сейчас принадлежащей Украине, в состав Болгарии является логичным шагом. По его словам, болгары были коренным населением этого региона с VI века.

«Более 450 лет в болгарском государстве, коренным населением этого региона (с VI века) являются болгары, и по сей день это большинство населения. Для сравнения: Украина владеет Южной Бессарабией всего 34 года», — написал он на своей странице в соцсетях.

Политик выразил мнение, что после возможных будущих мирных переговоров украинская государственность может прекратить существование, и Болгария должна будет заявить свои права на регион.