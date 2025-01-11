Байден заявил, что Харрис могла победить на выборах, которые проиграла Трампу
Байден заявил, что Харрис сможет баллотироваться в президенты через четыре года
Вице-президент Камала Харрис обладает всеми необходимыми качествами для участия в президентских выборах через четыре года, заявил, выступая перед журналистами в Белом доме, пока ещё действующий лидер США Джо Байден.
Он назвал её способной на это, но подчеркнул, что окончательное решение остаётся за ней. Кроме того, Байден заверил, что смог бы победить Дональда Трампа на прошедших в ноябре выборах, как и Харрис, однако не объяснил, почему вице-президенту в итоге не удалось добиться успеха.
Ранее Байден цинично пошутил о смертоносном пожаре в Лос-Анджелесе. Передавая слово для доклада Камале Харрис, он выдал: «Госпожа вице-президент, жгите («fire away»)». Кадры транслировались по телевидению. Напомним, в Калифорнии был введён режим чрезвычайной ситуации. В четверг на Голливудских холмах возник новый пожар, угрожающий таким известным местам, как Hollywood Bowl и Аллея славы.
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