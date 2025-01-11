Байден заявил, что Харрис могла победить на выборах, которые проиграла Трампу

Вице-президент Камала Харрис обладает всеми необходимыми качествами для участия в президентских выборах через четыре года, заявил, выступая перед журналистами в Белом доме, пока ещё действующий лидер США Джо Байден.

Он назвал её способной на это, но подчеркнул, что окончательное решение остаётся за ней. Кроме того, Байден заверил, что смог бы победить Дональда Трампа на прошедших в ноябре выборах, как и Харрис, однако не объяснил, почему вице-президенту в итоге не удалось добиться успеха.