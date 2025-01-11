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Регион
11 января, 20:14

Очевидцы поймали на камеру огненные смерчи в Калифорнии

Пожары в Калифорнии не стихают: в штате бушуют огненные смерчи и торнадо, а число жертв и разрушений растёт. Очевидцы публикуют в соцсетях инфернальные видео стихийного буйства.

Огненные смерчи и пожар в Калифорнии. Видео © X / FC_Proletariat, YourAnonCentral, JonVigliotti, babybeginner

Помимо пугающих и завораживающих кадров, на которых всё вокруг пылает, в Сети появляются всё больше видео с огненными вихрями. Это явление возникает, когда мощный ветер поднимает в воздух и закручивает смесь огня и пепла.

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Напомним, мощный пожар разгорелся в Лос-Анджелесе 7 января. Власти объявили эвакуацию для Пасифик-Пасисейдс — района голливудских звёзд. К 9 января пламя окутывало уже 10 тысяч гектаров. В Калифорнии объявили режим ЧС. По некоторым сообщением, к бедствию привёл умышленный поджог и подозреваемого уже задержали. Огонь уничтожил дома многих жителей Лос-Анджелеса, вне зависимости от их состояния и статуса. Известно, что пожар унёс жизни 11 человек.

Обложка ©

X / FC_Proletariat

Юрий Лысенко
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