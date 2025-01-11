Очевидцы поймали на камеру огненные смерчи в Калифорнии

Пожары в Калифорнии не стихают: в штате бушуют огненные смерчи и торнадо, а число жертв и разрушений растёт. Очевидцы публикуют в соцсетях инфернальные видео стихийного буйства.

Помимо пугающих и завораживающих кадров, на которых всё вокруг пылает, в Сети появляются всё больше видео с огненными вихрями. Это явление возникает, когда мощный ветер поднимает в воздух и закручивает смесь огня и пепла.