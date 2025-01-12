В Хорватии начался второй тур президентских выборов

В Хорватии начался второй тур голосования за нового президента государства на следующие пять лет. В 9:00 по московскому времени в стране и за рубежом открылись более 6,5 тысячи избирательных участков. Проголосовать люди смогут до 21 часа.

По информации Государственной избирательной комиссии Хорватии, проголосовать смогут 3 769 598 избирателей, 251 170 из которых смогут отдать свой голос за рубежом. Всего организовано 6 755 избирательных участков, из них 105 — в 38 странах.

На пост президента метят занявшие по итогам предыдущего раунда первое и второе места действующий президент Зоран Миланович и врач, ученый и бывший министр науки, образования и спорта Драган Приморац. Во втором туре победит тот, кто наберёт больше симпатий населения. Согласно исследованию агентства IPSOS по заказу хорватского телеканала Nova TV, Зоран Миланович всё ещё является фаворитом среди избирателей.