В ДНР временно закрыли трассу, где погиб журналист «Известий» Мартемьянов

Трассу Горловка — Ясиноватая, на которой из-за атаки ВСУ погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, временно закрыли для проезда. Об этом сообщил глава Горловки в ДНР Иван Приходько.

«Проезд по трассе Горловка — Ясиноватая, которая находится под непрерывными атаками украинских вооружённых бандформирований, временно закрыт», — написал он в телеграм-канале.