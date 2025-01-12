В ДНР временно закрыли трассу, где погиб журналист «Известий» Мартемьянов
Трассу Горловка — Ясиноватая, на которой из-за атаки ВСУ погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, временно закрыли для проезда. Об этом сообщил глава Горловки в ДНР Иван Приходько.
«Проезд по трассе Горловка — Ясиноватая, которая находится под непрерывными атаками украинских вооружённых бандформирований, временно закрыт», — написал он в телеграм-канале.
Приходько призвал жителей планировать свои маршруты по более безопасными для передвижения дорогам.
Напомним, что о гибели внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова стало известно 4 января. Журналист погиб в результате атаки украинского дрона по гражданской машине. После убийства военкора официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к ЮНЕСКО с требованием реакции на преступление киевского режима. 8 января в Донецке простились с Мартемьяновым. Его посмертно наградили Орденом республики.
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