Эксперт рассказал, что ждёт рынок вторичной недвижимости в 2025 году
Эксперт Тумин спрогнозировал в 2025 году рост спроса на вторичную недвижимость
В 2025 году спрос на вторичную недвижимость может возрасти, полагает эксперт Валерий Тумин. Он обратил внимание, что в этом году покупатели будут ориентированы на более доступные льготы. Тем не менее, удорожания жилья не предвидится даже на фоне повышенного интереса, спрогнозировал собеседник радио «Комсомольская правда».
«Напротив, аналитики предсказывают плавное снижение цен на вторичное жильё в Москве на 10–15% к концу года, что обусловлено общим снижением покупательской активности и высокими ипотечными ставками», — объяснил эксперт.
По его словам, поспособствовать повышению спроса и удержанию цен на вторичку могла бы льготная ипотека, в частности, снижение кредитных ставок. Тем не менее, на данный момент нет официальных заявлений о запуске новых программ, обратил внимание специалист.
Ранее президент РФ Владимир Путин поторопил кабмин с новыми мерами поддержки ипотеки. Кроме того, россиянам назвали два способа быстрее погасить ипотеку. Кстати, в 2025 году купить квартиру на вторичном рынке станет проще.