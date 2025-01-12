Эксперт рассказал, что ждёт рынок вторичной недвижимости в 2025 году

В 2025 году спрос на вторичную недвижимость может возрасти, полагает эксперт Валерий Тумин. Он обратил внимание, что в этом году покупатели будут ориентированы на более доступные льготы. Тем не менее, удорожания жилья не предвидится даже на фоне повышенного интереса, спрогнозировал собеседник радио «Комсомольская правда».

«Напротив, аналитики предсказывают плавное снижение цен на вторичное жильё в Москве на 10–15% к концу года, что обусловлено общим снижением покупательской активности и высокими ипотечными ставками», — объяснил эксперт.