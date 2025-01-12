«Мне очень жаль»: Западный журналист осудил премьера Британии, выложив мем с Зеленским
Ирландский журналист Боуз раскритиковал премьера Стамера за помощь Украине
Помощь Киеву от Лондона на фоне назревших социальных проблем внутри самой Британии вызывает закономерную критику. С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х, опубликовав саркастический мем.
На опубликованном фото со встречи премьера Британии Кира Стармера и Владимира Зеленского также добавлены надписи. Текст сверху гласит: «Мои люди отчаялись, они замерзают и голодают», которое по ошибке можно приписать жителям Украины. Однако второй текст ставит всё на свои места: «Мне очень жаль это слышать, мистер Стармер», показывая, что на самом деле в бедственном положении находятся сами британцы.
Мем, опубликованный в личном блоге Боуза. Фото © X / Chay Bowes
Боуз в публикации уточнил, что на территории Соединённого Королевства постоянно возрастает число пищевых банков для неимущих. Кроме того, стремительно растет преступность, а пожилое население страдает из-за нехватки средств на отопление. И даже в этом положении правительство отдаёт приоритет помощи Украине, подчеркнул журналист.
А ранее президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на сумму 2,5 миллиарда долларов. Представители администрации пояснили, что эти средства направлены на максимальное укрепление Украины. Однако позднее оказалось, что презент куда скромнее. На Украине предположили, что это может быть связано со скандальным интервью Зеленского, на котором он несколько раз матерился.
ТАСС / Zuma