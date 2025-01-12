«Мне очень жаль»: Западный журналист осудил премьера Британии, выложив мем с Зеленским

На опубликованном фото со встречи премьера Британии Кира Стармера и Владимира Зеленского также добавлены надписи. Текст сверху гласит: «Мои люди отчаялись, они замерзают и голодают», которое по ошибке можно приписать жителям Украины. Однако второй текст ставит всё на свои места: «Мне очень жаль это слышать, мистер Стармер», показывая, что на самом деле в бедственном положении находятся сами британцы.