К корме танкера «Волгонефть-239» проложили более 500 метров техдороги
Корма танкера «Волгонефть-239». Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край
Более 500 метров технической дороги удалось продолжить к корме танкера «Волгонефть-239» за двое суток. Инженерам осталось проложить ещё около 100 метров, чтобы техника смогла подъехать к кораблю. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
«Техническую дорогу к корме танкера «Волгонефть-239» продолжают прокладывать ночью под дождём. В районе мыса Панагия погода начала портиться, однако условия позволяют продолжать работы», — гласит пост.
В штабе подчеркнули, что доступ к небольшой бухте у сидящего на мели танкера позволит собрать нефтепродукты и не допустить их дальнейшего распространения.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера с мазутом. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Устранить все загрязнения до начала купального сезона специалистам, вероятно, не удастся.