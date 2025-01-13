К корме танкера «Волгонефть-239» проложили более 500 метров техдороги

Более 500 метров технической дороги удалось продолжить к корме танкера «Волгонефть-239» за двое суток. Инженерам осталось проложить ещё около 100 метров, чтобы техника смогла подъехать к кораблю. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Техническую дорогу к корме танкера «Волгонефть-239» продолжают прокладывать ночью под дождём. В районе мыса Панагия погода начала портиться, однако условия позволяют продолжать работы», — гласит пост.