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Регион
12 января, 23:46

К корме танкера «Волгонефть-239» проложили более 500 метров техдороги

Корма танкера «Волгонефть-239». Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

Корма танкера «Волгонефть-239». Обложка © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край

Более 500 метров технической дороги удалось продолжить к корме танкера «Волгонефть-239» за двое суток. Инженерам осталось проложить ещё около 100 метров, чтобы техника смогла подъехать к кораблю. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Техническую дорогу к корме танкера «Волгонефть-239» продолжают прокладывать ночью под дождём. В районе мыса Панагия погода начала портиться, однако условия позволяют продолжать работы», — гласит пост.

В штабе подчеркнули, что доступ к небольшой бухте у сидящего на мели танкера позволит собрать нефтепродукты и не допустить их дальнейшего распространения.

В МЧС рассказали, где сложилась самая тяжёлая ситуация после утечки мазута с танкеров
В МЧС рассказали, где сложилась самая тяжёлая ситуация после утечки мазута с танкеров

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два танкера с мазутом. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Устранить все загрязнения до начала купального сезона специалистам, вероятно, не удастся.

Анатолий Цейко
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