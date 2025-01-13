Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен призвал возобновить покупку газа у России и запустить единственную уцелевшую в теракте ветку газопровода «Северный поток — 2». Своё заявление он опубликовал в социальной сети X.

«Один из четырёх трубопроводов «Северного потока» не повреждён, и его можно очень быстро запустить заново. Давайте вновь покупать хороший <...> газ у наших друзей из России», — написал политик.

Напомним, что взрывы на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Несмотря на многочисленные запросы России, Запад так и не предоставил информации о ходе расследования. По данным европейских правоохранителей, главным подозреваемым считается 44-летний украинский водолаз Владимир Журавлёв. Однако, уверен президент РФ Владимир Путин, за диверсией стоят американские спецслужбы, что на Западе предпочитают игнорировать. Предварительная стоимость ремонта «Северного потока — 2» оценивается в 633 миллиона евро.