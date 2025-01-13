Кураховцы рассказали, как слушали поздравление Путина под обстрелом ВСУ

Некоторые жители Курахово провели новогоднюю ночь в подвалах, прячась от обстрелов со стороны ВСУ. Однако прилёты не помешали им послушать новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказала одна из горожанок по имени Светлана Павленко. Её слова приводят в Минобороны.

По воспоминаниям женщины, 31 декабря в результате двух попаданий в доме выбило плиту. В это время она вместе с другими горожанами сидела в подвале. Переждать беду им помогло найденное радио.