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13 января, 04:39

Кураховцы рассказали, как слушали поздравление Путина под обстрелом ВСУ

Некоторые жители Курахово провели новогоднюю ночь в подвалах, прячась от обстрелов со стороны ВСУ. Однако прилёты не помешали им послушать новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказала одна из горожанок по имени Светлана Павленко. Её слова приводят в Минобороны.

По воспоминаниям женщины, 31 декабря в результате двух попаданий в доме выбило плиту. В это время она вместе с другими горожанами сидела в подвале. Переждать беду им помогло найденное радио.

«И по радио мы в подвале уже слушали и поздравление Владимира Владимировича Путина, и мы знаем, что этот год посвящён защитникам Отечества», — поделилась Павленко.

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Напомним, что уже 6 января Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Курахово. Российским бойцам на этом участке противостоял 15-тысячный гарнизон ВСУ. Жителей города начали эвакуировать.

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kremlin.ru

Анатолий Цейко
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