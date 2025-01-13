Появилось видео армии кибертраков, идущих на помощь пострадавшим от пожаров в США
Кибертраки Tesla направлены в зону пожаров в Лос-Анджелесе в помощь пострадавшим
На помощь пострадавшим от разрушительных пожаров в округе Лос-Анджелеса выдвинулась колона кибертраков Tesla. Об этом сообщил в социальных сетях гендиректор организации Илон Маск.
Автомобили Tesla едут в зону пожаров в Лос-Анджелесе для оказания помощи в тушении. Видео © X / DiligentDenizen
«Мы приносим извинения тем, кто ожидал поставки кибертраков в Калифорнию в ближайшие дни», — написал Маск.
Предприниматель уточнил, что автомобили будут задействованы в качестве мобильных базовых станций интернет-терминалов Starlink. Маск подчеркнул, что это необходимо для поддержки экстренной связи в пострадавших от разгула стихии районах.
Разрушительный пожар охватил жилые районы округа Лос-Анджелес в начале января. В регионе было объявлено чрезвычайное положение. Согласно одной из версий, возможной причиной возгорания стал поджог. Однако катастрофу мог спровоцировать и обрыв проводов на линии электропередачи.
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