Появилось видео армии кибертраков, идущих на помощь пострадавшим от пожаров в США

На помощь пострадавшим от разрушительных пожаров в округе Лос-Анджелеса выдвинулась колона кибертраков Tesla. Об этом сообщил в социальных сетях гендиректор организации Илон Маск.

Автомобили Tesla едут в зону пожаров в Лос-Анджелесе для оказания помощи в тушении. Видео © X / DiligentDenizen

«Мы приносим извинения тем, кто ожидал поставки кибертраков в Калифорнию в ближайшие дни», — написал Маск.