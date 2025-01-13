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13 января, 08:39

Украинские военные расстреляли семью в посёлке в ДНР

ТАСС: Украинские военные до отступления из посёлка Шевченко расстреляли семью

В посёлке Шевченко в ДНР украинские военные расстреляли мужа и жену. Об этом рассказали беженцы, спасённые из населённого пункта.

По их словам, погибла супружеская пара, владевшая магазином.

«Незадолго до своего отступления из посёлка в магазин зашли несколько украинских солдат. Мы слышали какую-то возню, а затем звуки автоматных очередей. После того как солдаты вышли, мы зашли во двор магазина, а его хозяева — Тома и её муж — уже были мертвы», — приводит ТАСС слова беженцев.

Соседи похоронили убитых во дворе их дома.

Напомним, 11 января военнослужащие группировки «Центр» освободили населённый пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике. Он расположен вблизи города Курахово, которое было освобождено ранее. Также бойцы ВС России взяли под контроль литиевые месторождения у Шевченко.

ВС РФ уничтожили боевиков «Азова»* при освобождении села Шевченко в ДНР
ВС РФ уничтожили боевиков «Азова»* при освобождении села Шевченко в ДНР
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Byrka

Никита Никонов
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