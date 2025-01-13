Украинские военные расстреляли семью в посёлке в ДНР

В посёлке Шевченко в ДНР украинские военные расстреляли мужа и жену. Об этом рассказали беженцы, спасённые из населённого пункта.

«Незадолго до своего отступления из посёлка в магазин зашли несколько украинских солдат. Мы слышали какую-то возню, а затем звуки автоматных очередей. После того как солдаты вышли, мы зашли во двор магазина, а его хозяева — Тома и её муж — уже были мертвы», — приводит ТАСС слова беженцев.